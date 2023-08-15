Названа сумма безвозмездных сборов в бюджет с уходящего из России бизнеса

РБК: уходящие из России компании пополнили бюджет страны на 54 млрд рублей

Компании из недружественных стран в 2023 году пополнили бюджет России на 54 миллиарда рублей. Такую сумму называет РБК, издание ссылается на данные системы «Электронный бюджет».

«Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» поступают в бюджет России с декабря 2022 года. За первый месяц они составили 3 миллиарда рублей, а за все время действия требований — 57 миллиардов рублей.

Согласно требованиям закона, иностранные компании, продающий активы в России, должен получить одобрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Бизнес в стране должен продаваться со скидкой не менее в 50 процентов от его рыночной стоимости. При этом организация должна заплатить в бюджет так называемый добровольный взнос не ниже 5 процентов от рыночной стоимости активов, если скидка менее 90 процентов, и 10 — если дисконт превышает 90 процентов.

По актуальным правилам, «добровольный» взнос должен быть передан в бюджет в течение трех месяцев с даты осуществления сделки. По словам министра финансов Антона Силуанова, согласовывающие сделки ведомства предлагают поднять планку взноса до 15 процентов.

«Отдельные наши коллеги говорят о том, что маловато мы берем: 10 процентов всего от половины стоимости компании. Можно было бы повысить этот размер и направлять эти средства как раз на технологическое развитие», — заявил он.

Ранее Financial Times сообщила, что власти России готовят ряд мер, которые позволят государству приобретать активы западных компаний по ценам ниже средних по рынку. В дальнейшем они будут продаваться гражданам страны, таким образом пополняя ее бюджет. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта информация не соответствует действительности.