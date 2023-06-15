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18:44, 15 июня 2023Экономика

Кремль опроверг планы по национализации активов Запада по низким ценам

Песков опроверг данные FT о планах России национализировать активы Запада по низким ценам

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения Financial Times о подготовке мер, которые позволят государству скупать активы западных компаний по ценам ниже средних по рынку. Об этом пишет ТАСС.

Британские журналисты писали, что Россия будет фактически национализировать западные активы, а потом перепродавать, чтобы пополнять бюджет. Причем купить их смогут только россияне.

Песков заявил прессе, что такая информация не соответствует действительности.

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В марте российская подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций опубликовала новые условия выхода компаний из недружественных стран из российских активов. Теперь они обязаны продавать свои активы с дисконтом не менее 50 процентов от их рыночной стоимости, а также перечислять в бюджет страны 5 процентов от стоимости. Если активы продаются со скидкой более 90 процентов, размер взноса в бюджет будет больше — 10 процентов от их рыночной стоимости.

Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ о том, что в случае изъятия российских активов за рубежом в России вводится внешнее управление активами недружественных стран. В перечень активов, которые в соответствии с документом подлежат передаче во временное управление Росимущества, были внесены доли зарубежных акционеров в «Юнипро» (компания Uniper) и ПАО «Фортум» (Fortum).

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    Дмитрий Воронин
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