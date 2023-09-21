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16:10, 21 сентября 2023Наука и техника

Российские военные начали применять роботов для минирования в зоне СВО

ВС РФ начали применять наземный комплекс «Минер БР-1» для минирования в зоне СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские специалисты разработали наземный робототехнический комплекс «Минер БР-1» для минирования. Первые изделия уже применяются российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«ВС РФ начали применять комплекс "Минер БР-1" в зоне спецоперации, нами поставлено семь платформ. Планируются и другие поставки: заказы уже есть, работа над изготовлением платформ ведется», — сказал собеседник агентства.

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Платформу разработал благотворительный фонд «Народный фронт» совместно с неназванным научно-производственным объединением. Комплекс поставляют в двух модификациях: платформа-камикадзе и многоразовая модификация с откидным бортом. По словам источника, в зависимости от модификации стоимость устройства составляет около 60 тысяч рублей.

Собеседник агентства отметил, что робот позволяет осуществлять дистанционное минирование, укладывая мину на определенном участке. Также комплекс можно использовать для доставки боеприпасов. «Минер БР-1» способен перевозить грузы весом до 150 килограммов, но наибольшая эффективность достигается при перевозке грузов до 70 килограммов. Источник подчеркнул, что в платформе 90 процентов комплектующих российского производства.

Ранее в сентябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что российские военные начали применять робототехнический комплекс БРГ-1 в зоне СВО. Его используют для эвакуации раненых и доставки грузов.

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    Даниил Иринин
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