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14:57, 21 сентября 2023Среда обитания

Российским производителям не удалось заменить IKEA

Эксперт Мартынцов: уход IKEA оставил брешь в сегменте мебели и товаров для дома

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российским производителям мебели и товаров для дома не удалось заменить ушедшую из страны шведско-нидерландскую сеть IKEA. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Сейчас на рынке мебельных магазинов в России присутствует около 30 игроков, 20 из которых — крупные, отметил эксперт в области управления недвижимостью Дмитрий Томилин. По данным гендиректора Mart Bespoke Properties Алексея Мартынцова, до ухода из страны в 2022 году IKEA занимала 20 процентов рынка при общей доле иностранных компаний в 40 процентов. Поэтому специалист считает, что уход бренда оставил брешь в этом сегменте, которую не смогли закрыть ни отечественные, ни оставшиеся иностранные производители.

«Магия IKEA заключалась в том, что магазин давал возможность в одном месте приобрести мебель в нейтральной стилистике, которая подкреплялась хорошими аксессуарами для дома. Поэтому полноценного замещения не произошло», — подчеркнул исполнительный директор «Ангстрем» Вадим Чернушкин.

Самым конкурентоспособным аналогом IKEA Томилин назвал гипермаркеты мебели и товаров для дома Askona Home — первый и пока единственный такой магазин открылся в московском ТЦ Columbus. Однако позже точки сети появятся в других частях столицы и в Санкт-Петербурге, а затем выйдут и в другие регионы добавил эксперт.

Ранее россиян предупредили о резком скачке цен на мебель — она может подорожать на 10-15 процентов. Аналитики отмечают, что за последний год цены в мебельных магазинах уже поднялись на 12 процентов. В результате средний чек увеличился до 67,4 тысячи рублей.

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    Нина Ташевская
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