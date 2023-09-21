Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:57, 21 сентября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о резком скачке цен на мебель

До конца года цены на мебель в России могут вырасти еще на 15 %

Фото: Unsplash

До конца текущего года в России могут резко подскочить цены на мебель — рост составит от 10 до 15 процентов, предупредили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Аналитики отмечают, что за последний год цены в мебельных магазинах уже поднялись на 12 процентов. В результате средний чек увеличился до 67,4 тысячи рублей, заявил исполнительный директор «Ангстрем» Вадим Чернушкин.

Участники рынка объясняют, что динамика обусловлена увеличением стоимости логистики и дефицитом качественной фурнитуры, кожи и других материалов. Также на цены давит ослабление рубля, который рухнул с начала года более чем на 30 процентов, что приводит к подорожанию импортных материалов. Это, в свою очередь, сказывается на себестоимости производства.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
Рационализм и избирательность. Россияне меняют потребительские привычки
Рационализм и избирательность.Россияне меняют потребительские привычки
25 апреля 2022

Причем производство мебели в стране с начала года снизилось на 10 процентов, до 7,9 миллиона единиц, а по итогам года упадет еще сильнее — на 20 процентов. В то же время в 2023 году на 10-15 процентов в годовом выражении сократился потребительский спрос — доходы населения упали, они перешли к экономии и отложили крупные покупки, объяснил гендиректор компании «Этерна», эксперт в области управления недвижимостью Дмитрий Томилин.

По данным участников рынка, российские производители также не смогли заменить ушедшую из страны IKEA, где продавались качественные и подходящие для любого дома аксессуары по доступным ценам. Не оправдал ожиданий, например, белорусский аналог Swed House. «Это не привычная IKEA с ее тысячами квадратных метров экспозиции и обставленными комнатами, а всего лишь 300-метровый магазин с узнаваемыми товарами на полках», — рассказал гендиректор Mart Bespoke Properties Алексей Мартынцов.

В июне российские власти предположили, что мебель, которую выпускают на бывших заводах IKEA в России, можно поставлять за рубеж.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский выдвинул России требования для завершения конфликта на Украине. Что входит в мирный план Киева?

    У кафе в центре Москвы мужчину ранили из его же пистолета

    В Запорожской области предложили Украине войти в состав России

    Сайты госорганов Крыма подверглись хакерской атаке

    Стало известно об отказе Пашиняна подавать в отставку

    Бывшая жена Моргенштерна назвала многотысячную сумму трат на уход за собой

    Власти России сообщили о сохранении проблем с выплатой пенсий за рубежом

    Названо имя следующего соперника Эдвардса в UFC

    Генсек ООН заявил об открытии человечеством врат в ад

    Бельгия захотела найти применение самолетам F-16 на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости