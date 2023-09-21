Россиян предупредили о резком скачке цен на мебель

До конца года цены на мебель в России могут вырасти еще на 15 %

До конца текущего года в России могут резко подскочить цены на мебель — рост составит от 10 до 15 процентов, предупредили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Аналитики отмечают, что за последний год цены в мебельных магазинах уже поднялись на 12 процентов. В результате средний чек увеличился до 67,4 тысячи рублей, заявил исполнительный директор «Ангстрем» Вадим Чернушкин.

Участники рынка объясняют, что динамика обусловлена увеличением стоимости логистики и дефицитом качественной фурнитуры, кожи и других материалов. Также на цены давит ослабление рубля, который рухнул с начала года более чем на 30 процентов, что приводит к подорожанию импортных материалов. Это, в свою очередь, сказывается на себестоимости производства.

Причем производство мебели в стране с начала года снизилось на 10 процентов, до 7,9 миллиона единиц, а по итогам года упадет еще сильнее — на 20 процентов. В то же время в 2023 году на 10-15 процентов в годовом выражении сократился потребительский спрос — доходы населения упали, они перешли к экономии и отложили крупные покупки, объяснил гендиректор компании «Этерна», эксперт в области управления недвижимостью Дмитрий Томилин.

По данным участников рынка, российские производители также не смогли заменить ушедшую из страны IKEA, где продавались качественные и подходящие для любого дома аксессуары по доступным ценам. Не оправдал ожиданий, например, белорусский аналог Swed House. «Это не привычная IKEA с ее тысячами квадратных метров экспозиции и обставленными комнатами, а всего лишь 300-метровый магазин с узнаваемыми товарами на полках», — рассказал гендиректор Mart Bespoke Properties Алексей Мартынцов.

В июне российские власти предположили, что мебель, которую выпускают на бывших заводах IKEA в России, можно поставлять за рубеж.