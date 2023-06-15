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18:38, 15 июня 2023Среда обитания

Мебель с бывших заводов IKEA в России собрались отправлять за рубеж

Евтухов: выпускаемую на бывших фабриках IKEA в России мебель будут поставлять на экспорт

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Мебель, которую выпускают на бывших заводах IKEA в России, собираются поставлять на экспорт. О планах экспорта продукции этих фабрик рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Замглавы ведомства напомнил, что эти предприятия были остановлены после прекращении деятельности шведско-голландского бренда в России. «Сейчас они возобновляют свою работу, и, конечно, будет производиться очень хорошая, качественная мебель для взыскательного российского потребителя. Но, я думаю, что и на внешние рынки она также будет поставляться», — рассказал Евтухов.

В начале июня сообщалось, что производство перезапустили на бывшей фабрике IKEA в городе Тихвин Ленинградской области. Выпускать продукцию будут под брендом «Лузалес-Тихвин». В компании уточнили, что в процессе производства будут использовать экологичные материалы.

Позднее возобновил работу бывший завод IKEA в Новгородской области. Там запустили производство мебельных плит — ДСП и ЛДСП. В следующие полгода планируется начать производство и мебельных комплектующих, после этого предполагается наладить производство непосредственно мебели.

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    Нина Ташевская
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