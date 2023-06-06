Бывший завод IKEA возобновил работу

Бывший завод IKEA в Новгородской области возобновил работу под новым брендом

В Новгородской области возобновил работу бывший завод IKEA. Его запустили под новым брендом — «Экстраверт», сообщает РИА Новости.

К настоящему моменту там возобновлено производство мебельных плит — ДСП и ЛДСП, а в следующие полгода планируется начать производство мебельных комплектующих, после этого предполагается наладить производство непосредственно мебели. Как уточняет «Интерфакс», в первую очередь, это будут кухонные гарнитуры, гардеробные системы, системы хранения.

В марте стало известно, что IKEA продала последнюю фабрику в России. Владельцем стал совладелец петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадим Осипов. По его словам, новый бизнес не включат в состав Slotex, его начнут развивать отдельно.

«Экстраверт» (бывшая «Икеа Индастри Новгород») имеет завод по выпуску ЛДСП и фабрику корпусной мебели. Производственная мощность завода ЛДСП составляет более 500 тысяч кубометров шлифованной ДСП, фабрики корпусной мебели — свыше семи миллионов корпусов шкафов и кухонной мебели в год.