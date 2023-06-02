На бывшей фабрике IKEA в России запустили производство

На бывшей фабрике IKEA в Тихвине запустили производство кухонных столешниц

На бывшей фабрике торговой группы IKEA в городе Тихвин Ленинградской области перезапустили производство под новым брендом «Лузалес-Тихвин». Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление компании «Лузалес».

Компания «Лузалес» приобрела российские заводы IKEA в поселке Красная Поляна Кировской области и Тихвине. «Перезапуск производства стартовал с выпуска совершенно новой продукции — кухонных столешниц из массива сосны. Такие столешницы отличаются высоким качеством, долгим сроком службы и оригинальным внешним видом, поскольку каждое дерево обладает неповторимой природной текстурой», — отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что в процессе производства будут использовать экологичные материалы. При этом первая партия столешниц в составе кухонных комплектов будет поставлена в жилой дом в Сыктывкаре. Мебель компании получит названия на коми языке.

В марте в компании «Лузалес» рассказали о планах производства школьной мебели из массивной доски. Предприятия IKEA также продолжат выпуск привычных предметов: стеллажей, столов, кроватей, комодов и прочих товаров для дома.