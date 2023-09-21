Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:00, 21 сентября 2023Среда обитания

Одна страна решила сэкономить на решении глобальной проблемы

Bloomberg: Британия расширит определение «климатической помощи» ради экономии
СюжетСаммит G20

Фото: Loren Elliott / Reuters

Правительство Великобритании расширит определение понятия «климатическая помощь», чтобы выполнить свои обязательства по международным расходам в области климата и охраны окружающей среды. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация премьер-министра королевства Риши Сунака намерена разрешить большему количеству зарубежных проектов развития относиться к категории климатической помощи ради экономии. По словам собеседников агентства, таким образом британские власти хотят не допустить превышения уровня финансирования в размере 11,6 миллиарда фунтов стерлингов, которого они собираются достичь к 2026 году.

Материалы по теме:
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023
Миллионы нефтяных скважин не приносят денег и отравляют планету. Почему от них не спешат избавиться?
Миллионы нефтяных скважин не приносят денег и отравляют планету.Почему от них не спешат избавиться?
14 августа 2023

На этом фоне спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри в кулуарах саммита G20 усилил давление на Великобританию и другие страны с развитой экономикой. Американские власти хотели убедиться, что государства «Большой семерки» (G7) по-прежнему привержены цели по ежегодному климатическому финансированию в размере 100 миллиардов долларов. Денежные средства должны пойти на поддержку развивающихся стран в борьбе с глобальным потеплением.

Ранее влиятельная группа институциональных инвесторов Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) призвала правительства ведущих стран устранить политические барьеры для привлечения инвестиций на общую сумму 275 триллионов долларов. Деньги необходимы для спасения климата планеты от ускорения темпов глобального потепления и реализации зеленого энергоперехода к 2050 году.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?

    Автомеханики спасли застрявшего под капотом машины раненого котенка

    Пашинян оценил соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

    В Минцифры не получили подтверждения о запуске каналов в WhatsApp в России

    Ивлеева поделилась новым видео и испугала фанатов чрезмерной худобой

    Автомобилистам перекрыли въезд на магистраль Москва — Санкт-Петербург

    Названа причина дестабилизации рынка топлива в России

    Оценена эффективность ограничений на вывоз топлива из России

    В Подмосковье иностранца осудили на 12 лет за содействие террористам

    Названа причина отказа Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости