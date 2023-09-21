Одна страна решила сэкономить на решении глобальной проблемы

Bloomberg: Британия расширит определение «климатической помощи» ради экономии

Правительство Великобритании расширит определение понятия «климатическая помощь», чтобы выполнить свои обязательства по международным расходам в области климата и охраны окружающей среды. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация премьер-министра королевства Риши Сунака намерена разрешить большему количеству зарубежных проектов развития относиться к категории климатической помощи ради экономии. По словам собеседников агентства, таким образом британские власти хотят не допустить превышения уровня финансирования в размере 11,6 миллиарда фунтов стерлингов, которого они собираются достичь к 2026 году.

На этом фоне спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри в кулуарах саммита G20 усилил давление на Великобританию и другие страны с развитой экономикой. Американские власти хотели убедиться, что государства «Большой семерки» (G7) по-прежнему привержены цели по ежегодному климатическому финансированию в размере 100 миллиардов долларов. Денежные средства должны пойти на поддержку развивающихся стран в борьбе с глобальным потеплением.

Ранее влиятельная группа институциональных инвесторов Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) призвала правительства ведущих стран устранить политические барьеры для привлечения инвестиций на общую сумму 275 триллионов долларов. Деньги необходимы для спасения климата планеты от ускорения темпов глобального потепления и реализации зеленого энергоперехода к 2050 году.