Спасение планеты оценили в сотни триллионов долларов

NZAOA: миру нужны вложения на $275 триллионов для перехода к чистой энергии

Влиятельная группа институциональных инвесторов призвала правительства ведущих стран устранить политические барьеры для привлечения инвестиций на общую сумму 275 триллионов долларов. Деньги необходимы для спасения климата планеты и реализации зеленого энергоперехода к 2050 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет организации Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA).

В настоящее время инвестгруппе, в состав которой входят компании Allianz, Axa, а также Пенсионная система государственных служащих Калифорнии, принадлежат активы в размере 11 триллионов долларов. Значительные объемы инвестиций потребуются мировой экономике для преодоления зависимости от ископаемых видов топлива и перехода к низкоуглеродному будущему. Для этого властям необходимо разработать более четкую и решительную политику в области перехода к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Сейчас страны, которые взяли на себя обязательства по достижению нулевых выбросов парниковых газов, пока далеки от реализации стратегии. Так, 20 сентября премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил об откладывании крайних сроков запрета на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей.

Правящая коалиция бундестага в составе Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии ФРГ столкнулась с критикой в свой адрес после принятия закона об обязательной доле ВИЭ в системах обогрева жилищ, что в итоге привело к росту рейтингов правой партии — «Альтернативы для Германии». В NZAOA считают, что на фоне вышеперечисленных проблем власти ведущих стран должны увеличить субсидии и налоговые льготы для чистой энергии для более активного перехода домохозяйств и предприятий на использование ВИЭ.

В конце августа Bloomberg подсчитал, что для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году Индии, являющейся одним из крупнейших мировых загрязнителей воздуха, потребуются инвестиции в размере 12,7 триллиона долларов. Ежегодно азиатской стране понадобятся вложения на сумму 438 миллиардов долларов в течение следующих 27 лет. Денежные средства должны будут пойти на модернизацию действующих электростанций и строительство новой инфраструктуры, работающей на ВИЭ.