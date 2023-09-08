В Германии приняли спорный закон об отоплении

Бундестаг ФРГ принял закон о частичном переводе отопления на «зеленую» энергию

Депутаты бундестага Германии приняли закон, который регулирует частичный перевод систем отопления на экологически чистую энергию. Об этом сообщается на сайте парламента ФРГ.

Сейчас большинство систем работает на мазуте или газе, а новый закон предполагает, что каждая система будет на 65 процентов работать на экологически чистой энергии. Изначально реализовать меру предполагалось с 2024 года, однако позже было решено перенести сроки на 2028-2029 годы. В последней версии закона предусмотрены финансовые субсидии для домохозяйств, которые будут вынуждены переходить на более дорогие отопительные системы.

Законопроект разработало министерство экономики и энергетики под руководством вице-канцлера, представителя партии «зеленых» Роберта Хабека. В конце сентября одобрить или отклонить закон должны будут в Бундесрате, палате представителей федеральных земель. Проект считается спорным, поскольку, с одной стороны, отвечает требованиям плана по достижению климатической нейтральности к 2045 году, а с другой — население страны было против таких изменений из-за резкого роста цен на энергоресурсы.

Разногласия вокруг законопроекта негативно повлияли на репутацию правящей коалиции в составе Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии. Ситуация привела к росту рейтингов правой партии — «Альтернативы для Германии».

На одном из заседаний бундестага в июле, где обсуждалась приостановка принятия закона об отоплении, депутат от Социал-демократической партии Германии Михаэль Шроди устроил скандал и оскорбил главу Христианско-демократического союза Фридриха Мерца. Шроди прокричал, что Мерц «голосует с фашистами» и «делает их рукопожатными». В свою очередь, Мерц призвал его «заткнуться», так как тот подрывает доверие к бундестагу как к институту.