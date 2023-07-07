Депутат от СДПГ устроил скандал на заседании бундестага

Bild: депутат от СДПГ устроил скандал и оскорбил главу ХДС на заседании бундестага

Депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Шроди устроил скандал на заседании бундестага и оскорбил главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Об этом пишет газета Bild.

На заседании обсуждалось приостановка принятия закона об отоплении. Инициатором выступил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Во время дискуссии глава ХДС предложил проголосовать за его возвращение, и многие члены крайней правой партии АдГ его поддержали.

Уточняется, что Шроди прокричал, что Мерц «голосует с фашистами» и «делает их рукопожатными». В свою очередь, Мерц призвал его «заткнуться», так как тот подрывает доверие к бундестагу как к институту. После председатель бундестага Бербель Бас оштрафовала Шроди на 1000 евро за угрозы и оскорбления.

Ранее представители отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в федеральной земле Баден-Вюртемберг выступили с требованием демонтировать с фасадов правительственных зданий имперских орлов, являющихся частью герба Третьего рейха.