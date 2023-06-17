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16:51, 17 июня 2023Мир

В Германии призвали убрать нацистских орлов с правительственных зданий

В СДПГ потребовали убрать нацистских орлов с фасадов зданий в Германии

Фото: Sergiy Palamarchuk / Shutterstock / Fotodom

Представители отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в федеральной земле Баден-Вюртемберг выступили с требованием демонтировать с фасадов правительственных зданий имперских орлов, являющихся частью герба Третьего рейха. Об этом сообщает издание Bild.

Несмотря на то что времена нацистского режима в Германии давно прошли, печально известные символы все еще не исчезли из общественной сферы. В частности, на нескольких зданиях до сих пор сохранились соответствующие знаки и надписи. СДПГ требует их удаления.

«Символам национал-социалистов не место на общественных зданиях», — отметил сторонник инициативы депутат от СДПГ Мартин Ривуар.

Отмечается, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц имперские орлы сохранились на трех из 50 государственных учреждений, возведенных в период с 1930 по 1950 год. Журналисты издания подчеркивают, что орлы регулярно подвергаются атакам со стороны местных активистов.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы на пять суток арестовал студента третьего курса Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за чтение в метро книги с нацистской символикой на обложке.

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    Варвара Кошечкина
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