В Москве арестовали студента за чтение книги с солдатом СС на обложке

«Ъ»: в Москве арестовали студента за чтение в метро книги с солдатом СС на обложке

Басманный суд Москвы на пять суток арестовал студента третьего курса Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за чтение в метро книги с нацистской символикой на обложке. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованного в картотеке дел Официального портала судов общей юрисдикции Москвы..

Поясняется, что молодой человек 6 мая, раскрыв книгу Петера Ноймана «Черный марш. Воспоминания офицера СС. 1938-1945» в вагоне метро, «осуществил публичное демонстрирование неограниченному кругу лиц — пассажирам Московского метрополитена — нацистской атрибутики». Поводом для задержания стало то, что на обложке изображен немецкий солдат в каске с рунами SS.

В суде Панин вину признал и раскаялся. Также он заявил, что идеологии нацизма и фашизма не придерживается, а материал изучал как исторический источник ввиду своего образования. Помимо назначенного ареста, суд постановил уничтожить книгу, несмотря на то, что она продается в свободном доступе.

Ранее сообщалось, что в Коми возбудили уголовное дело против 36-летнего тату-мастера, которого несколько раз штрафовали за изображение свастики на ноге. Мужчине вменяют статью 282.4 («Публичное демонстрирование нацистской символики») УК РФ. О татуировке в полицию сообщил один из посетителей фитнес-клуба. На фигуранта дважды составляли административный протокол. Летом 2022 года его признавали виновным в демонстрации символики в интернете и оштрафовали, а в сентябре арестовали по обращению жителя города — тот увидел мужчину с татуировкой в торговом центре. Теперь фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

10 мая в Москве задержали одетого в цвета украинского флага индуиста. Кроме того, у мужчины с собой была веганская книга, в которой содержались рецепты украинской кухни. 26-летний молодой человек вместе со знакомыми пел мантру на улице Большая Дмитровка. К ним подошли сотрудники полиции. Оперативников прежде всего заинтересовал внешний вид одного из участников компании: на нем была синяя куртка и желтые штаны-шаровары. Суд по административному делу в отношении индуиста о дискредитации российской армии назначили на 17 мая.