Против россиянина возбудили уголовное дело за татуировку со свастикой

В Коми возбудили уголовное дело против мужчины за татуировку со свастикой

В Коми возбудили уголовное дело против 36-летнего тату-мастера, которого несколько раз штрафовали за изображение свастики на ноге. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчине вменяют статью 282.4 («Публичное демонстрирование нацистской символики») УК РФ. О татуировке в полицию сообщил один из посетителей фитнес-клуба.

На фигуранта дважды составляли административный протокол. Летом 2022 года его признавали виновным в демонстрации символики в интернете и оштрафовали, а в сентябре арестовали по обращению жителя города — тот увидел мужчину с татуировкой в торговом центре. Теперь фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

7 апреля сообщалось, что у жителя Херсонской области изъяли оружие и каску с нацистской символикой.