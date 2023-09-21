Женщина отрезала любовнику половые органы после отказа жениться на ней

В Индии арестовали женщину из штата Джаркханд, которая отрезала любовнику пенис, после того как он отказался жениться на ней. Об этом сообщает News9Live.

35-летнего мужчину по имени Ганшьям Рай доставили в больницу города Гиридих с тяжелыми повреждениями половых органов. Полиция установила, что травмы ему острым предметом нанесла 32-летняя Сарита Деви. Выяснилось, что пара встречалась год и регулярно занималась сексом. При этом Рай был женат и имел двоих детей, а Деви уговорил на интимные отношения обещаниями жениться на ней. Женщина начала настаивать, чтобы возлюбленный подал на развод, однако в ответ получала только отказы.

В итоге расстроенная и разозленная поведением избранника Деви напала на него с лезвием, метясь в половые органы. Мужчина до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Его бывшую любовницу арестовали и обвинили по уголовной статье. В отношении Рая также возбуждено дело, однако подробностей этого расследования полиция не сообщает.

Ранее сообщалось, что в индонезийском городе Сиболга 28-летняя женщина разозлилась на бойфренда из-за угроз и отрезала ему пенис ножом. Полиция установила, что пострадавший пообещал распространить в интернете интимные видео возлюбленной.