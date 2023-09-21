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13:26, 21 сентября 2023Моя страна

В Калининграде школьники отказались от цветов на 1 сентября ради больных детей

В Калининграде в ученики собрали 361 700 рублей по акции «Дети вместо цветов»

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Калининграде школьники отказались от цветов для учителей на 1 сентября, чтобы помочь больным детям. Об этом сообщает KP.RU.

В акции под названием «Дети вместо цветов», организованной в благотворительным фондом «Берег надежды», приняли участие школа номер 58 и лицей номер 23. Так, ученики отказались от ненужных трат на цветы и направили деньги больным детям. В общей сложности школьникам, их родителям и педагогам удалось собрать 361 700 рублей.

Отмечается, что в следующем году акция будет продолжена, а присоединиться к ней сможет любой класс любой школы региона.

Ранее в сентябре на школьной ярмарке в челябинской гимназии номер 96 второклассник Максим Котиков вместе с отцом Антоном продавали необычные поделки — «камни с глазами» ради пополнения фонда класса. Всего для ярмарки подготовили 15 петстоунов, которые отдавали за 100 рублей за штуку.

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    Карина Черных
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