Школьник и его отец продавали камни с глазами ради фонда класса

Второклассник Максим Котиков с отцом Антоном продали 15 петстоунов в Челябинске

На школьной ярмарке в челябинской гимназии номер 96 второклассник Максим Котиков вместе с отцом Антоном продавали необычные поделки — «камни с глазами» ради пополнения фонда класса. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Отец и сын взяли гладкие камни для ландшафтного дизайна и приклеили декоративные глаза на каждый. После этого Антон Котиков подготовил шуточную инструкцию по уходу за петстоунами (в переводе с английского — «камень-питомец») «для людей с хорошим чувством юмора». Инструкция объясняет школьникам, как правильно дрессировать «питомца». Затем камни упаковали в крафтовые пакеты.

Всего для ярмарки подготовили 15 петстоунов, которые продавали по 100 рублей за штуку. «Я был промоутером, стоял, нахваливал зверей. Всех продали за 20 минут и сделали, без ложной скромности, значительную часть выручки от нашего класса. Максим еще продавал самодельные "волшебные палочки" из палочек для суши, а жена — вязаных осьминогов», — поделился глава семьи.

Известно, что петстоунов придумал американский предприниматель Гэри Дал в 1975 году, и своеобразные игрушки стали популярны во всем мире.

Ранее в сентябре в Казани прошла республиканская ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров».