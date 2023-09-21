Курс евро упал ниже 102 рублей впервые с 13 сентября

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 21 сентября, курс евро опустился ниже отметки в 102 рубля впервые с 13 сентября. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В нижней точке курс евро достигал 101,39 рубля. По состоянию на 15:10 по московскому времени европейская валюта скорректировалась до 101,59 рубля. Курс доллара в ходе торгов на минимуме упал до 95,36 рубля, затем, немного отыграв снижение, до 95,57 рубля.

Ранее заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин заявил, что, если бы руководство регулятора не повысило ключевую ставку с 8,5 процента годовых, курс доллара к рублю был бы «хорошо трехзначным». Именно благодаря нескольким повышениям ключевой ставки ЦБ удалось сдержать укрепление американской валюты к российской. «Если бы ставка осталась 8,5 процента, то мы бы сейчас смотрели на другой уровень обменного курса», — заключил Заботкин.

По мнению опрошенных РБК экспертов, на фоне мер Банка России курс рубля в ближайшие месяцы может достигнуть 85-90 рублей за доллар. Гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков считает, что к изменению курса нацвалюты приведет совокупность мер регулятора, а также рост цен на нефть. С ним согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, по словам которого движение к 90 рублям за доллар «выглядит обоснованным».