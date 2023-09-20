Центробанк признал возможность «хорошо трехзначного» курса рубля

ЦБ: без повышения ключевой ставки с 8,5% курс рубля был бы хорошо трехзначным

Если бы руководство Центробанка (ЦБ) не повысило ключевую ставку с 8,5 процента годовых, курс доллара к рублю был бы «хорошо трехзначным». Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. Его слова приводит ТАСС.

Благодаря нескольким повышениям ключевой ставки ЦБ удалось сдержать укрепление американской валюты к российской. «Если бы ставка осталась 8,5 процента, то мы бы сейчас смотрели на другой уровень обменного курса», — заключил Заботкин.

15 сентября по итогам заседания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку на один процентный пункт — с 12 до 13 процентов годовых. Повышение стало третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль 2023-го показатель сохранялся на уровне 7,5 процента. В регуляторе объяснили очередное ужесточение денежно-кредитной политики необходимостью сдерживания проинфляционных факторов, которые продолжают мешать достижению целевого показателя в 4 процента.

С января по сентябрь 2023 года рубль ослаб к доллару на 40 процентов. Помощник президента Максим Орешкин в середине августа утверждал, что главной причиной столь резкого снижения курса российской валюты заключается в мягкой денежно-кредитной политике (ДКП) ЦБ. Однако даже очередное ужесточение ДКП регулятора не привело к ощутимому укреплению рубля. Если в начале августа курс доллара преодолел отметку в 100 рублей, то ближе к вечеру 20 сентября он торговался на Московской бирже (Мосбирже) в районе 96,4 рубля.

На фоне недостаточного укрепления российской валюты заместитель главы министерства финансов Алексей Моисеев анонсировал ужесточение валютного контроля, но не стал раскрывать конкретные меры. Факт проведения дискуссий по этому вопросу ранее подтвердила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В то же время она уточнила, что не считает обязательную продажу валютной выручки экспортеров эффективной мерой. Позиция регулятора заключается в том, чтобы влиять на потоки капитала экономическим, а не административным способом.