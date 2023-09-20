В России начали готовить ужесточение валютного контроля

Замглавы Минфина Моисеев анонсировал меры по ужесточению валютного контроля

Правительство России рассматривает меры по ужесточению валютного контроля в России, что позволило бы «сдерживать временные колебания валютного курса». Об этом на расширенном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

Он объяснил, что не хотел бы анонсировать эти меры конкретно, потому что пока непонятно, какие из них будут реализованы. Вместе с тем он заметил, что речь идет о нескольких мероприятиях.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о дискуссии, которая ведется по поводу возвращения ряда валютных ограничений. По ее словам, правительство действительно смотрит в эту сторону, но ЦБ выступает против в связи с неэффективностью этой меры.

По ее словам, попытка административно сдержать курс рубля чревата созданием путей их обхода, что только запутает ситуацию и ухудшит контроль за состоянием финансов и экономики.

За день до этого директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков не исключил, что в ход может пойти репатриация, то есть обязательный возврат в Россию валютной выручки экспортеров. При этом эксперты сомневаются, что даже в случае принятия такого решения экспортеры смогут доставить валюту в связи со сложностью с международными переводами.

Дискуссия о валютных ограничениях связана с падением курса рубля в последние месяцы. Несмотря на почти двукратное повышение ключевой ставки по сравнению с июлем, российская валюта по-прежнему находится неподалеку от уровня 100 рублей за доллар. В последние дни ее поддерживает налоговый период и временное увеличение продажи валюты на бирже в десять раз, но не позволяет укрепиться выше 95 рублей за доллар.