Минфин предложил способ укрепить рубль

«Известия»: Минфин предложил ввести репатриацию валютной выручки экспортеров

В Минфине предлагают ввести репатриацию, то есть обязательный возврат в Россию валютной выручки экспортеров, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. Эксперты считают, что такая мера позволит укрепить рубль лишь ненадолго и сопряжена с рисками для бизнеса.

У этого механизма могут быть разные варианты — нужно обсуждать «процентовки» и валюты, в которых он будет действовать, пояснил Чебесков. Он также подчеркнул, что у Минфина сейчас более жесткий подход к валютному регулированию, чем у Банка России. Этот вопрос активно обсуждается, но консенсуса по нему пока нет.

В бизнес-объединении «Деловая Россия» газете рассказали, что в июле тоже выступали с предложением восстановить требование об обязательном возврате валютной выручки, отмененное в прошлом году. Соответствующее письмо предприниматели направляли в правительство.

Скорее всего, репатриацию валютной выручки хотят ввести ради ее обязательной продажи государству, заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Если обязать экспортеров только возвращать, но не продавать валюту, эффект для рубля будет лишь временным — ЦБ и статистические органы зафиксируют приток капитала в Россию, и нацвалюта краткосрочно укрепится. По ее мнению, эффект будет ограниченным и из-за того, что статистика по платежному балансу публикуется с большим временным лагом.

Мильчакова добавила, что экспортеры, вероятно, будут возражать против требований возврата валютной выручки, так как крупнейшие российские банки теперь под санкциями и проводить через них подобные платежи проблематично. Иностранные кредитные организации, даже из дружественных стран, при этом отказываются отправлять в Россию инвалюту из-за риска вторичных санкций. В итоге Минфин может столкнуться с ситуацией, в который многие экспортоориентированные компании просто не смогут доставить и продать валюту в РФ, отметила Наталья Мильчакова.

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян отмечает, что принудительная репатриация валютной выручки чревата рисками для работы бизнеса. Хранение денег на заграничных счетах облегчает процесс закупки импортного оборудования, комплектующих, сырья и других необходимых промышленности товаров. Если выручку экспортеров придется сначала возвращать в Россию, отправлять ее обратно за рубеж будет проблематично и дорого. Эксперт полагает, что власти следует «найти золотую середину» — например, установить норму возврата и продажи только половины валютной выручки.

После начала конфликта на Украине и введения антироссийских санкций президент России Владимир Путин обязал экспортеров продавать внутри страны 80 процентов валютных доходов. Позже эту планку снизили до 50 процентов, а затем и вовсе отменили.