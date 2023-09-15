Центробанк заявил о неэффективности обязательной продажи выручки экспортерами

Набиуллина: обязательная продажа валютной выручки неэффективна

Обязательная продажа валютной выручки неэффективна и не окажет большого влияния на курс рубля. Об этом заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

При этом она подтвердила, что власти рассматривают вариант введения подобных мер. «Действительно, дискуссия по валютным ограничениям сейчас ведется, это во многом решение правительства», — сказала глава ЦБ. Набиуллина отметила, то позиция регулятора состоит в том, что влиять на потоки капитала надо экономически, а не административно. Также глава регулятора рассказала, что ослабление курса национальной валюты на 10 процентов приводит к росту инфляции на 0,5-0,6 процента.

По словам Набиуллинов, при введение обязательной продажи выручки экспортерами возрастет только оборот на валютном рынке, но баланс спроса не изменится. Она также подчеркнула, что сейчас 42 процента экспортной выручки поступает в рублях, а валютная доля снижается. При этом за рубежом экспортеры держат менее 1 процента от общего объема валютной выручки, а 90 процентов компании продолжают продавать, добавила глава ЦБ.

Продолжительные административные валютные ограничения приводят к созданию путей их обхода, что создает риск снежного кома в этой сфере, объяснила Набиуллина. «На мой взгляд, административные меры должны ограничиваться мерами зеркального, ответного характера. Экономические меры — значит повышать привлекательность рублевых сбережений, создавать стимулы для компаний продавать выручку для оплаты текущих расходов – таких, как налоги и заработные платы, а не брать вместо этого избыточные кредиты», — сказала она.

15 сентября совет директоров Банка России по итогам заседания повысил ключевую ставку на один процентный пункт — с 12-ти до 13 процентов годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики стало уже третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль 2023-го ставка сохранялась на уровне 7,5 процента.