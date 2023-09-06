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10:04, 6 сентября 2023Экономика

Центробанк резко увеличит продажу валюты

Центробанк объявил о временном увеличении продажи валюты в десять раз

Фото: Konstantin Kokoshkin / Glolballookpress.com

В период с 14 по 22 сентября Центробанк в десять раз увеличит ежедневный объем продажи валюты на бирже — с 2,3 миллиарда рублей до 21,4 миллиарда. В общей сложности он реализует иностранной валюты на сумму 150 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Причиной такого решения названо предстоящее 16 сентября погашение валютного выпуска еврооблигаций на сумму три миллиарда долларов. Продажа будет проводиться в рамках ускорения анонсированных ранее операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в первом полугодии 2023 года.

Как объяснили в Банке России, после вступления в силу западных санкций Минфин проводит выплаты держателям еврооблигаций в рублях. Однако отдельные их получатели активно приобретают на эти средства валюту, что может создать дополнительный спрос, а значит, привести к новому ослаблению и повышению волатильности рубля.

Предстоящее погашение станет крупнейшим на горизонте двух лет. Следующий сравнимый по объему выпуск (1,75 миллиарда долларов) надо будет выплатить в декабре 2025 года.

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    Платон Щукин
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