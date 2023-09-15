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18:53, 15 сентября 2023Экономика

Эффект повышения ставки ЦБ для рубля оценили

Эксперт Третьяков: доллар к октябрю может подешеветь до 85 рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На фоне повышения ключевой ставки Банка России курс рубля в ближайшие месяцы может достигнуть 85-90 рублей, считают опрошенные РБК эксперты.

По оценке гендиректора УК «Арикапитал» Алексея Третьякова, к изменению курса нацвалюты приведет совокупность мер регулятора, а также рост цен на нефть. С ним согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, по словам которого движение к 90 рублям за доллар «выглядит обоснованным».

«В условиях изолированности экономики изменение ключевой ставки не оказывает должного влияния на курс национальной валюты», — отметил в свою очередь аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Он считает, что более значительный эффект на курс рубля окажут ежедневные продажи Банком России иностранной валюты.

На заседании 15 сентября ЦБ поднял ставку до 13 процентов. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила рост ключевой ставки стремлением купировать повышение инфляции, а также инфляционных ожиданий.

Повышение стало третьим подряд с июля 2023 года. До этого регулятор сохранял ставку на уровне 7,5 процента на протяжении нескольких месяцев. Помимо этого, Центробанк пересмотрел и прогноз по инфляции по итогам 2023 года с 5-6,5 процента годовых до 6-7 процентов.

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    Дмитрий Воронин
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