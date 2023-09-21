В Совфеде объяснили ограничение поставок вооружений Украине

Цеков: США и Польша осознают проигрыш Украины и ограничивают поставки оружия

Власти США и Польши осознают проигрыш Украины, из-за чего начинают задумываться об ограничениях или уже ограничивают поставку вооружений Киеву. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, сообщает «Говорит Москва».

«Вооружать они все равно будут Украину. Они прекращают поставки вооружений, которые могут привести к войне с Россией. Например, если они будут поставлять Украине дальнобойное вооружение, ракеты, современные самолеты. Они не хотят, чтобы это привело к войне с Россией», — объяснил парламентарий.

По его мнению, страны Запада и США хотят продолжения конфликта на Украине, так как он, по их мнению, ослабляет Россию. Они также заинтересованы в том, чтобы «конфликт тлел», подчеркнул Цеков.

Ранее Польша заявила о прекращении вооруженных поставок ВСУ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил это тем, что в настоящее время Варшава вооружается современным оружием. Незадолго до этого на брифинге после заседания Генассамблеи ООН президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина напоминает утопающего, тянущего спасателя за собой на дно.