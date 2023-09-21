Названы способы избавиться от «мушек» перед глазами

Врач Головина заявила, что «мушки» перед глазами могут быть симптомом глаукомы

«Мушки» и туман перед глазами возникают из-за серьезных болезней, в том числе из-за глаукомы, заявила офтальмолог клиники «Будь Здоров» Анастасия Головина. Способы избавиться от них врач назвала «Ленте.ру».

Головина предупредила, что слезотечение, краснота, помутнение и расфокусировка зрения могут быть не только признаками перенапряжения после рабочего дня, но и свидетельством серьезной болезни глаз, предупредила врач. «"Мушки" перед глазами часто появляются при разрушении стекловидного тела, поэтому этот симптом нельзя оставлять без внимания», — объяснила Головина.

Врач также отметила, что чаще всего диагноз «глаукома» ставят, когда заболевание переходит в запущенную стадию.

Пациенты могут не знать, что у них, например, глаукома. Эта болезнь характеризуется периодическим повышением внутриглазного давления, из-за чего снижается острота и появляются дефекты поля зрения. Отсутствие явных симптомов на начальных стадиях осложняет раннюю диагностику Анастасия Головина офтальмолог

Среди возможных симптомов глаукомы офтальмолог выделила чувство рези, болезненности и тяжести в глазах, расплывчатость изображения, появление цветных пятен и кругов при ярком свете, а также уменьшение поля зрения.

Еще одно распространенное заболевание, сопровождающееся появлением черных «мушек» — катаракта, продолжила Головина. Оно возникает из-за помутнения хрусталика. Чаще всего катарактой страдают люди зрелого возраста, однако встречаются случаи заболевания врожденной, диабетической или посттравматической природы.

«Соблюдение простых правил в повседневной жизни поможет сохранить зрение. Следует избегать длительной и беспрерывной работы перед компьютером, читать при хорошем освещении, держа книгу на расстоянии от глаз, выполнять гимнастику для глаз, правильно питаться и принимать витамины», — рассказала Головина.

Офтальмолог обратила внимание, что большая часть распространенных заболеваний глаз и других органов поддается лечению на ранних стадиях. Однако на поздних стадиях неинвазивные методы лечения могут быть неэффективны, а последствия могут быть серьезными, вплоть до разрушения хрусталика, добавила врач.

Чтобы избежать проблем со зрением, врач призвала даже при отсутствии жалоб на зрение посещать офтальмолога не реже раза в год.

Ранее офтальмолог Андрей Попов назвал пять популярных заблуждений о восстановлении зрения. Он отметил, народные средства и очки-тренажеры не улучшают зрение.

