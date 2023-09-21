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09:59, 21 сентября 2023Россия

Массовую драку мигрантов в центре Петербурга сняли на видео

Массовая драка мигрантов в кафе в центре Петербурга попала на видео

Массовая драка мигрантов в Петербурге попала на видео. Снятые камерой наблюдения кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Драка произошла в одном из кафе в Центральном районе города. На видео не менее десяти человек сцепились рядом с накрытыми столами. Один из них с размаха бьет соперника в лицо. Затем другой участник потасовки берет неустановленный предмет со стола и бросает его в толпу.

По данным канала, все началось с конфликта из-за места — якобы две компании мигрантов не поделили танцпол. Прибывшие на место правоохранители доставили в участок семерых участников драки.

Ранее в Новой Москве подрались вооруженные топорами мигранты. Вызванные местными жителями полицейские обнаружили троих лежащих на земле иностранцев с рублеными ранами. Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

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    Алан Босиков
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