Массовую драку мигрантов в центре Петербурга сняли на видео

Массовая драка мигрантов в кафе в центре Петербурга попала на видео

Массовая драка мигрантов в Петербурге попала на видео. Снятые камерой наблюдения кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Драка произошла в одном из кафе в Центральном районе города. На видео не менее десяти человек сцепились рядом с накрытыми столами. Один из них с размаха бьет соперника в лицо. Затем другой участник потасовки берет неустановленный предмет со стола и бросает его в толпу.

По данным канала, все началось с конфликта из-за места — якобы две компании мигрантов не поделили танцпол. Прибывшие на место правоохранители доставили в участок семерых участников драки.

Ранее в Новой Москве подрались вооруженные топорами мигранты. Вызванные местными жителями полицейские обнаружили троих лежащих на земле иностранцев с рублеными ранами. Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.