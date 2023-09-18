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19:39, 18 сентября 2023Силовые структуры

В российском городе мигранты подрались на топорах

В Новой Москве пострадали трое мигрантов, устроивших драку на топорах

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Новой Москве мигранты устроили драку на топорах, в результате которой троих рабочих госпитализировали с ранами. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, инцидент произошел утром 18 сентября в поселке подсобного хозяйства Минзаг. Рабочие занимались укладкой дорожки между домами, однако что-то не поделили. В потасовке были задействованы кулаки и топоры. Местные жители, услышавшие крики, вызвали полицию.

Прибывшие силовики нашли на земле троих пострадавших с рублеными ранами головы, двое из них в тяжелом состоянии. Их увезла скорая помощь. Они находятся в реанимации.

В настоящее время полиция разыскивает тракториста, подозреваемого в причинении им травм. Также выясняются причины конфликта.

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    Любовь Ширижик
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