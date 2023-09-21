Geely раскрыла комплектацию нового кроссовера для российского рынка

Geely: новый кроссовер Coolray будет доступен в России в четырех комплектациях

Китайский производитель Geely раскрыл комплектацию нового кроссовера Coolray для российского рынка. Об этом со ссылкой на пресс-службу производителя сообщает «Мотор».

Обновленная модель будет поставляться в Россию из Китая в новом дизайне и с турбомотором объемом 1,5 литра, и мощностью в 147 лошадиных сил. Машины доступны в четырех комплектациях: Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive. Все модели снабжены семиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Главным отличием от модели 2022 года стала радиаторная решетка веретенообразной формы. Также автомобиль оснащен головной светодиодной оптикой, воздухозаборниками и декором «под карбон». В салоне нового Coolray на передней панели установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель — в базовой комплектации монохромная, а в прочих — цветная, а также 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Все кроссоверы снабжены аудиосистемой с шестью динамиками.

Базовая модель Coolray снабжена светодиодными фарами, рейлингами на крыше, 17-дюймовыми дисками, системой круиз-контроля, датчиком освещения, камерой заднего вида и задними парктрониками. В автомобиле также установлены подушки безопасности, АБС и электронная система курсовой устойчивости, ассистенты при движении на склоне, а также антипробуксовочная система и гидравлическая система помощи при торможении.

Модификация Luxury отличается 18-дюймовыми дисками, панорамной крышей и дополнительными подушками безопасности сбоку. Комплектация Flagship также оснащена красными тормозными суппортами, двухцветным кузовом с черной крышей и спойлером. Также в ней установлены передние парковочные датчики, система кругового обзора с функцией «прозрачного капота», четырехканальный видеорегистратор и систем безопасности. У Coolray Exclusive установлены двухцветные диски оригинального дизайна, а кузов окрашен в эксклюзивный цвет «Лиловый перламутр».

Ранее в России началась продажа белорусских кроссоверов Belgee X50 — новинку 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил можно купить в трех комплектациях Active, Style и Prestige. Стоимость автомобиля составит от 2,05 до 2,26 миллиона рублей. При этом презентованный как «первый белорусский национальный кроссовер» автомобиль отличается от китайского Geely Coolray только логотипом на крышке багажника. «БелДжи» — совместное предприятие с китайской фирмой Geely, которое с 2011 года ведет крупноузловую сборку машин бренда из КНР

