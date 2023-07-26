Первый белорусский национальный кроссовер оказался китайским

Autonews: первый белорусский кроссовер BelGee X50 оказался перелицованным китайским Geely

Белорусская компания «БелДжи» продемонстрировала «первый национальный кроссовер» BelGee X50. Видеотизером нового автомобиля производитель поделился в своем Telegram-канале.

Новинка «БелДжи» оказалась перелицованным китайским Geely Coolray — от своего прототипа он отличается лишь логотипом на крышке багажника. Переднеприводный автомобиль оснащается трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 177 лошадиных сил и семиступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

«БелДжи» — совместное предприятие с китайской фирмой Geely, которое с 2011 года ведет крупноузловую сборку машин бренда из КНР. Завод выпускает такие модели, как Geely Atlas Pro, Tugella и Coolray. Компания выкупила лицензию на производство и собирается глубже локализовать свой «национальный кроссовер». Официальным дистрибьютором новой белорусской марки при этом станет сама Geely, сообщает Autonews.

Geely Coolray собирается в Белоруссии и в Малайзии — модель можно приобрести в России по цене от 2,299 миллиона рублей.

«БелДжи» — не первая компания, которая выпускает китайские автомобили под собственным брендом. Так, «Москвич» использовал для производства своих автомобилей модели JAC, которые легли в основу бензиновых кроссоверов и электрокаров.

Российский концерн «АвтоВАЗ» также взял за основу автомобили китайских брендов. По словам пресс-секретаря предприятия Сергея Ильинского, идентичность новой LADA X-Cross 5 и FAW Bestune T77 — не копирование, а «сотрудничество с новым восточным партнером».