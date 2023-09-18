Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:12, 18 сентября 2023Экономика

В России начали продавать собранные в Белоруссии китайские кроссоверы

В России началась продажа белорусских кроссоверов Belgee X50

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В России началась продажа белорусских кроссоверов Belgee X50. Об этом со ссылкой на пресс-службу производителя сообщает Autonews.

В России новинку можно купить в трех комплектациях Active, Style и Prestige. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Базовая модель кроссовера отличается наружными зеркалами заднего вида с обогревом и электрорегулировкой, обогревом передних сидений, электрическими стеклоподъемниками, круиз-контролем, кондиционером и аудиосистемой с шестью динамиками. Стоимость автомобиля составит от 2,05 до 2,26 миллиона рублей.

Материалы по теме:
Купить иномарку за рубежом: в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
Купить иномарку за рубежом:в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
29 октября 2022
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

Ранее стало известно, что презентованный как «первый белорусский национальный кроссовер» автомобиль отличается от китайского Geely Coolray только логотипом на крышке багажника. «БелДжи» — совместное предприятие с китайской фирмой Geely, которое с 2011 года ведет крупноузловую сборку машин бренда из КНР. Завод выпускает такие модели, как Geely Atlas Pro, Tugella и Coolray. Предшественника Belgee X50 в России можно купить по цене от 2,299 миллиона рублей.

В июле 2023 года экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию достиг 1,06 миллиарда долларов и обновил исторический максимум. Россия остается главным покупателем машин из Китая с долей в 16,8 процента в общем объеме экспорта. При этом производители премиальных автомобилей считают выход на российский рынок невыгодным: слабые продажи на автомобильной выставке Automobility Moscow 2023 вынудили бренды отложить появление официальных представительств в России.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном

    Военный высказался о судьбе пропавшего истребителя F-35B без пилота

    В Москве суд оставил в СИЗО бывшего главу отдела контрразведки управления ФСБ

    Игрок клуба РПЛ рассказал о сорвавшемся переезде в Европу

    Эрдоган обсудит зерновую сделку с генсеком НАТО

    Агент украинского легиона раскрыл ФСБ куратора из СБУ

    В «VK Звонках» появилась новая функция

    В Госдуме предложили начать ручное регулирование цен на бензин

    Впервые создана трехмерная модель экзотической сверхновой

    Москвич набрал целую ванну грибов и удивил пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости