В России начали продавать собранные в Белоруссии китайские кроссоверы

В России началась продажа белорусских кроссоверов Belgee X50

В России началась продажа белорусских кроссоверов Belgee X50. Об этом со ссылкой на пресс-службу производителя сообщает Autonews.

В России новинку можно купить в трех комплектациях Active, Style и Prestige. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Базовая модель кроссовера отличается наружными зеркалами заднего вида с обогревом и электрорегулировкой, обогревом передних сидений, электрическими стеклоподъемниками, круиз-контролем, кондиционером и аудиосистемой с шестью динамиками. Стоимость автомобиля составит от 2,05 до 2,26 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что презентованный как «первый белорусский национальный кроссовер» автомобиль отличается от китайского Geely Coolray только логотипом на крышке багажника. «БелДжи» — совместное предприятие с китайской фирмой Geely, которое с 2011 года ведет крупноузловую сборку машин бренда из КНР. Завод выпускает такие модели, как Geely Atlas Pro, Tugella и Coolray. Предшественника Belgee X50 в России можно купить по цене от 2,299 миллиона рублей.

В июле 2023 года экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию достиг 1,06 миллиарда долларов и обновил исторический максимум. Россия остается главным покупателем машин из Китая с долей в 16,8 процента в общем объеме экспорта. При этом производители премиальных автомобилей считают выход на российский рынок невыгодным: слабые продажи на автомобильной выставке Automobility Moscow 2023 вынудили бренды отложить появление официальных представительств в России.