Люксовые китайские автобренды сочли невыгодным выход на российский рынок

Mash: люксовые китайские автобренды не выйдут на российский рынок еще 5 лет

Китайские бренды премиальных авто посчитали невыгодным выход на российский рынок в текущих условиях. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Mash.

На проходящую в Москве автомобильную выставку Automobility Moscow 2023 производители из КНР привезли люксовые авто, однако слабые продажи разочаровали производителей премиальных брендов, и, вероятно, их официальные представительства в России не появятся как минимум в ближайшие пять лет. Китайские бренды посчитали, что им выгоднее официально продавать в стране гораздо более дешевые Geely Altas и JAC.

Первая показанная модель, внешне способная составить конкуренцию Lamborghini, — полноприводный электрокроссовер Lotus Eletre S. Автомобиль предлагается по цене 18,6 миллиона рублей и способен разгоняться до 258 километров в час. В октябре 2017 года 51 процент акций британского автопроизводителя купил китайский концерн Geely.

Цена другого авто, Morris Garages 7, похожего на Toyota Camry и Kia K5, — 3,4-4 миллиона рублей. Он оснащен двигателем мощностью 249 лошадиных сил, максимальная скорость — 230 километров в час.

На выставке смогли реализовать только один автомобиль Lotus Eletre S. Источники Mash сообщили, что покупателем стал автоблогер. Предположительно, представленные на выставке дорогие модели могут впоследствии попасть на российский рынок по «серым схемам» импорта.

Ранее опрос «Открытие Авто» показал, что почти две трети россиян (64 процента) сочли китайские автомобили достойной заменой ушедшим из России западным иномаркам. При этом 59 процентов респондентов отметили, что за последнее время качество китайских автомобилей стало лучше, а 58 процентов опрошенных заявили о преодолении предубеждения к подобным машинам.