В России психолог обозвала мальчика придурком, ударила его и попала на видео

Под Красноярском психолог обозвала мальчика, ударила его и попала на видео

В городе Канске Красноярского края психолог обозвала мальчика, а затем ударила его. Видеозапись инцидента опубликовало сообщество «ЧП Канск» во «ВКонтакте».

На кадрах женщина называет придурком стоявшего у доски школьника. После этого она бьет ребенка по голове.

Директор школы, в которой было снято видео, рассказала RT, что после случившегося психолог, которая также ведет уроки в начальных классах, продолжила работу.

Это первый подобный случай в практике учительницы, отметила собеседница телеканала. По ее словам, накануне педагог пожаловалась на поведение детей, которые «систематически на протяжении недели ее доводили». Мать мальчика не подала жалобу на действия учительницы, добавила директор.

Ранее в Екатеринбурге учительницу школы-интерната оштрафовали за выложенную в интернет фотографию одного из учеников. Суд обязал женщину выплатить ребенку и его матери 15 тысяч рублей. Весной ту же учительницу увольняли из школы «за совершение аморального поступка». 1 сентября учительница была восстановлена в прежней должности.