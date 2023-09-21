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11:57, 21 сентября 2023Россия

Двое российских школьников подорвались на гранате у сарая

Shot: в Ингушетии двое девятиклассников подорвались на гранате Ф-1 у сарая

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В селе Верхние Ачалуки Малгобекского районе Ингушетии двое школьников подорвались на гранате, когда находились в сарае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, девятиклассник пригласил приятеля в гости. Они играли во дворе, а затем нашли возле сарая отца одного из них склад с боеприпасами. Там было несколько гранат — подростки стали рассматривать одну из гранат Ф-1, которая взорвалась у них в руках.

Пострадавших подростков доставили в больницу, они в тяжелом состоянии. У одного из них диагностировали осколочные ранения шеи с повреждением крупных сосудов, у другого — проникающее ранение в грудь и живот.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, нашли у сарая еще две гранаты гранаты Ф-1, три магазина для автомата Калашникова, дымовую шашку и несколько десятков патронов.

Ранее в поселке Комсомольский Белгородской области местный житель нашел в огороде гранату, которая взорвалась у него в руках. Он получил множественные осколочные ранение лица, верхних и нижних конечностей.

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    Анастасия Шейкина
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