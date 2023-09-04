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11:16, 4 сентября 2023Россия

Белгородский губернатор подтвердил взрыв гранаты в руках у местного жителя

Белгородский губернатор Гладков: граната взорвалась в руках у местного жителя

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В поселке Комсомольский Белгородской области местный житель нашел в своем огороде гранату, которая взорвалась у него в руках. Это подтвердил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавший с множественными осколочными ранениями лица, верхних и нижних конечностей, а также контузией головного мозга был доставлен в приемное отделение городской больницы №2 города Белгорода», — сообщил Гладков.

Он добавил, что россиянин самостоятельно покинул медицинское учреждение из-за состояния алкогольного опьянения — мужчину планируют осмотреть на дому.

О том, что местный житель подорвался на гранате, стало известно 4 сентября. Предварительно, сдетонировала граната РГД-5, правоохранители выясняют, откуда она могла оказаться у россиянина.

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    Анастасия Шейкина
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