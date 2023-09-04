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09:27, 4 сентября 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе мужчина подорвался на гранате

Shot: в Белгородской области мужчина подорвался на гранате во дворе дома
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Белгородской области мужчина подорвался на гранате во дворе своего дома. О происшествии в граничащем с Украиной российском регионе сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, граната взорвалась в поселке Комсомольский Белгородского района. Это случилось, когда пьяный 38-летний россиянин решил взять в руку гранату РГД-5.

Предварительно, мужчина получил осколочные ранения лица, рук и ног, а также контузию головного мозга. Специалисты подтвердили факт его алкогольного опьянения, правоохранители выясняют, откуда у него была граната.

Ранее двое рабочих пострадали из-за наезда комбайна на мину в селе Козинка Грайворонского района приграничной Белгородской области. Комбайнер наехал на мину, когда собирал пшеницу.

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    Анастасия Шейкина
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