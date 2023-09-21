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08:23, 21 сентября 2023Россия

В России пожаловались на нехватку продукции для лечения диабета

«Ъ»: в Росиии снизилась доступность аппаратов Medtronic для лечения диабета

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В России снизилась доступность аппаратов ирландско-американской компании Medtronic для лечения диабета из-за перебоев с импортом в связи с санкциями США. Об этом сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии (НМИЦ эндокринологии) Наталья Мокрышева, пишет «Коммерсантъ».

Medtronic производит продукцию для непрерывного контроля глюкозы (НМГ). Еще в мае 2023 года некоторые составные части системы мониторинга попали в американский перечень продукции двойного назначения, из-за чего их импорт в Россию затруднился.

Для того, чтобы поставлять продукцию двойного назначения производства Medtronic, нужно получить отдельную лицензию. В свою очередь, в ирландско-американской компании указали на непрерывную работу над обеспечением стабильных поставок для пациентов с диабетом на российский рынок.

На фоне сложностей с импортом Минздрав ищет альтернативную продукцию. Сейчас ведомство проверяет аппараты из Китая, которые, по словам Мокрышевой, «не все соответствуют нашим требованиям для пациентов».

Ранее стало известно, что немецкие лекарства от инфаркта и инсульта «Микардис» и «Микардис-плюс» от фармацевтической компании Boehringer Ingelheim перестали поставлять в Россию — поставки прекратились летом 2022 года. Росздравнадзор, оценивая последствия прекращения поставок немецкого средства, сообщил, что это не повлияет на доступность в стране лекарств с действующим веществом телмисартан.

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    Анастасия Шейкина
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