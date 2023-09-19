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11:56, 19 сентября 2023Россия

В Россию прекратили поставлять немецкое средство от инфаркта и инсульта

Росздравнадзор заявил о прекращении поставок средства от инфаркта «Микардис»

Фото: Unsplash

Немецкие лекарства от инфаркта и инсульта микардис и микардис-плюс от фармацевтической компании Boehringer Ingelheim перестали поставлять в Россию. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, пишут «Ведомости».

В ведомстве уточнили, что препараты перестали поставлять в страну еще летом прошлого года — об этом Росздравнадзор уведомила немецкая фармкомпания. По данным газеты, препарата нет в наличии ни в одной из аптек Москвы и области.

Однако российский офис Boehringer Ingelheim заверил, что компания остается на рынке и продолжает поставки жизненно важных лекарств во все части России. Как пояснил газете врач-кардиолог Ярослав Ашихмин, микардис оказывает мягкое воздействие на организм и не вызывает побочной реакции, в отличие от существующих аналогов.

Росздравнадзор, оценивая последствия прекращения поставок немецкого средства, сообщил, что это не повлияет на доступность в стране лекарств с действующим веществом телмисартан.

Микардис предназначен для лечения артериальной гипертензии. Такой синдром характеризуется постоянным повышением давления выше нормы, что может привести к острой сердечной недостаточности, инфаркту или инсульту.

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    Анастасия Шейкина
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