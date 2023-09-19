Росздравнадзор оценил последствия прекращения поставок средства от инфаркта

Росздравнадзор: прекращение ввоза «Микардиса» не влияет на доступность лекарств

Решение производителя лекарственного средства «Микардис», которое предотвращает инфаркты, прекратить поставки препарата в Россию не влияет на доступность в стране лекарств с действующим веществом телмисартан. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, передает ТАСС.

Там подчеркнули, что немецкая компания Boehringer Ingelheim в июле 2022 года уведомила ведомство о прекращении ввоза на территорию России препарата «Микардис», в январе 2023 года — сообщила о прекращении ввоза «Микардисплюса».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одной из фармкомпаний писали, что в аптеках России возникла нехватка оригинального лекарственного средства микардис — препарат назначается при артериальной гипертензии, которая в ряде случаев может привести к инфаркту. По данным газеты, препарата нет в наличии ни в одной из аптек Москвы и области.

До этого стало известно, что в России пациенты с муковисцидозом столкнулись с нехваткой жизненно важного препарата «Пульмозим» («Дорназа Альфа»), который производится швейцарской компанией Roche. Она поставки лекарства в феврале 2022 года. Медикамент входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.