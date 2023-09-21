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10:34, 21 сентября 2023Путешествия

Индия приостановила выдачу виз гражданам одной страны

BLS: Индия приостановила выдачу виз гражданам Канады с 21 сентября

Фото: Anindito Mukherjee / Getty Images

Индия приостановила выдачу виз гражданам Канады с 21 сентября. Об этом сообщается на сайте компании BLS International Services, которая управляет канадскими визовыми центрами.

«Важное уведомление от индийской дипмиссии: начиная с 21 сентября 2023 года и до дальнейших распоряжений по техническим причинам обработка заявок на индийские визы будет приостановлена», — говорится в источнике.

Reuters отмечает, что решение было принято на фоне напряженности в отношениях между странами после громкого случая — уничтожения лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара.

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Агентство уточняет, что правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди категорически отвергло подозрения Канады о причастности индийских агентов к этому инциденту.

Ранее сообщалось, что правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо проведет расследование о вмешательстве Китая и России в выборы страны. В просочившихся в СМИ документах утверждалось, что Китай вмешивался в федеральные выборы Канады 2019 и 2021 годов, пытаясь повлиять на голосование за дружественных Пекину кандидатов.

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    Марина Черняк
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