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06:08, 21 сентября 2023Интернет и СМИ

Сотовых операторов обязали отменить плату за раздачу интернета

«Известия»: ФАС обязала сотовых операторов отменить плату за раздачу интернета

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала «большую четверку» операторов сотовой связи отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для абонентов». Об этом пишут «Известия».

В «Теле2» отказались комментировать предупреждение ФАС. Отмечается, что официального предупреждения от Федеральной антимонопольной службы об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств пока не было.

Проект стратегии развития отрасли связи России до 2035 года, представленный Минцифры в августе, предусматривает повышение тарифов выше уровня инфляции для того, чтобы операторы могли инвестировать часть прибыли в развитие сетей и новые технологии.

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    Юлия Мискевич
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