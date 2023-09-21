Сотовых операторов обязали отменить плату за раздачу интернета

«Известия»: ФАС обязала сотовых операторов отменить плату за раздачу интернета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала «большую четверку» операторов сотовой связи отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для абонентов». Об этом пишут «Известия».

В «Теле2» отказались комментировать предупреждение ФАС. Отмечается, что официального предупреждения от Федеральной антимонопольной службы об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств пока не было.

Проект стратегии развития отрасли связи России до 2035 года, представленный Минцифры в августе, предусматривает повышение тарифов выше уровня инфляции для того, чтобы операторы могли инвестировать часть прибыли в развитие сетей и новые технологии.