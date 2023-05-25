Россию покроют сверхскоростным интернетом к 2035 году

«Известия»: 98 процентов россиян получат высокоскоростной интернет к 2035 году

К середине 2030-х годов почти все дома и квартиры России подключат к сверхскоростному интернету — 1 гигабит в секунду и более. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на проект стратегии развития отечественной отрасли связи.

К 2035 году 98 процентов российских пользователей проводного интернета получат доступ к скорости в 1 гигабит в секунду, а 50 процентов — доступ к 10-гигабитным каналам. Над проектом работает Минцифры вместе с индустрией по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Доступ в интернет для домохозяйств станет коммунальной услугой наравне с электричеством и теплоснабжением», — подчеркивается в документе.

Инициатива позволит обеспечить россиян доступом к качественному видеоконтенту, просмотру ТВ современных стандартов, онлайн-игр, использованию виртуальной и дополненной реальности. Быстрая скорость соединения может привести к появлению новых услуг — например, телеприсутствие человека в необходимом для него месте.

Ранее в России предложили ужесточить законы о доступе детей в интернет. Об этом написали «Известия».