Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:18, 25 мая 2023Россия

Россию покроют сверхскоростным интернетом к 2035 году

«Известия»: 98 процентов россиян получат высокоскоростной интернет к 2035 году

Фото: Unsplash

К середине 2030-х годов почти все дома и квартиры России подключат к сверхскоростному интернету — 1 гигабит в секунду и более. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на проект стратегии развития отечественной отрасли связи.

К 2035 году 98 процентов российских пользователей проводного интернета получат доступ к скорости в 1 гигабит в секунду, а 50 процентов — доступ к 10-гигабитным каналам. Над проектом работает Минцифры вместе с индустрией по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Доступ в интернет для домохозяйств станет коммунальной услугой наравне с электричеством и теплоснабжением», — подчеркивается в документе.

Инициатива позволит обеспечить россиян доступом к качественному видеоконтенту, просмотру ТВ современных стандартов, онлайн-игр, использованию виртуальной и дополненной реальности. Быстрая скорость соединения может привести к появлению новых услуг — например, телеприсутствие человека в необходимом для него месте.

Ранее в России предложили ужесточить законы о доступе детей в интернет. Об этом написали «Известия».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Раскрыто число иностранных наемников на херсонском направлении
Российский тревел-блогер раскрыл пугающие особенности Таиланда
Известная актриса поделилась воспоминаниями о работе не по профессии
В России прокомментировали заявления о якобы закупке боеприпасов у КНДР
Россию покроют сверхскоростным интернетом к 2035 году
55-летняя звезда «Спасателей Малибу» отреагировала на слухи о пластике тела
Россияне назвали самые частые поломки в доме
В США заподозрили потерю Зеленским контроля над Украиной
Россиян предупредили о лишении пенсии при ряде условий
Хейни раскритиковал Ломаченко за решение обжаловать результат их поединка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.