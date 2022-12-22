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03:00, 22 декабря 2022Россия

В России предложили ужесточить законы о доступе детей в интернет

«Известия»: в России предложили ужесточить законы о доступе детей в интернет

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России обсуждают ужесточение законов о доступе детей в интернет. В частности, не исключен запрет на анонимную регистрацию несовершеннолетних в соцсетях, введение административной и уголовной ответственности за кибербуллинг. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что поводом для пересмотра законов может стать исследование о поведении детей в сети, проведенное Государственным университетом управления по заказу Госдумы.

По мнению экспертов, регистрироваться в сети следует по паспортным данным с указанием подлинного имени и с предоставлением документа в электронном виде — то есть, с 14 лет. В ином случае, это предлагают делать родителям. Помимо этого, специалисты предлагают создать суды по киберпреступлениям, которые будут вести дела, связанные с нарушением законодательства в сфере информационных технологий и сети.

Также планируется повысить ответственность родителей за воспитание детей, рассказал проректор Государственного университета управления Александр Троицкий. Сейчас статья 5.35 КоАП предусматривает штрафы в размере до 500 рублей.

Ранее руководитель рабочей группы Общественной палаты России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети интернет Александр Малькевич напомнил об опасности YouTube для школьников и о русофобской позиции руководства видеохостинга.

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Юлия Мискевич
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