Релиз iPhone 15 во Франции могут сорвать

Insider: выход iPhone 15 совпал с забастовкой сотрудников магазинов во Франции

Сотрудники магазинов Apple во Франции могут не выйти на работу в день релиза новых iPhone, так как появление девайсов совпадает с началом забастовки. Об этом сообщает издание Insider.

Представители профсоюзов Apple Retail France заявили, что намерены назначить забастовку сотрудников торговой отрасли на пятницу и субботу, 22 и 23 сентября. Работников Apple Store не устроила заработная плата: Apple предлагает повысить оклад на 4,5 процента, тогда как сотрудники требуют поднять его на 7 процентов.

К забастовке присоединились как минимум четыре профсоюза, объединяющих работников Apple во Франции. На 22 сентября — день начала забастовки — запланирован старт продаж смартфонов iPhone 15, поэтому релиз аппаратов может быть сорван. Судя по сайту Apple, во Франции работают 12 официальных магазинов компании.

«Мы напомним руководству, что не наши действия наносят вред компании, а скорее их отрицание перед лицом ее сотрудников», — заявили представители работников Apple. Представитель профсоюза CGT отметил, что на работу не выйдут сотрудники почти всех магазинов Apple во Франции, тогда как другой спикер заявил, что магазины будут работать, но в ограниченном режиме.

Ранее французские регулирующие органы предписали компании Apple приостановить продажи iPhone 12. Запрет связали с повышенным уровнем электромагнитного излучения от смартфонов.