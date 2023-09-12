Во Франции приостановят продажи iPhone 12

AFP: Франция приостановит продажи iPhone 12 из-за электромагнитного излучения

Французские регулирующие органы предписали компании Apple приостановить продажи iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения. Об этом передает AFP, ссылаясь на агентство, осуществляющее контроль за радиочастотами в стране (ANFR).

В публикации отмечается, что аккредитованные лаборатории зафиксировали поглощение электромагнитной энергии организмом на уровне 5,74 ватта на килограмм, хотя стандартным считается показатель величиной в 4,0 ватта на килограмм.

В ANFR также призвали Apple в кратчайшие сроки принять корректирующие меры, чтобы привести уже проданные гаджеты в соответствие требованиям. «В противном случае Apple придется отозвать их», — заключили в ведомстве.

Ранее Apple на ежегодной презентации новых устройств объявила цену iPhone 15. Стоимость iPhone 15 с накопителем на 128 гигабайт составит 799 долларов. Стоимость iPhone 15 Plus с увеличенным экраном начинается от 899 долларов.