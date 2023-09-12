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21:30, 12 сентября 2023Наука и техника

Объявлена стоимость iPhone 15

Apple: продажи iPhone 15 начнутся 22 сентября по цене в 799 долларов

Фото: Apple

Корпорация Apple на ежегодной презентации новых устройств объявила цену iPhone 15. Продажи устройств начнутся в конце сентября, говорится в трансляции мероприятия.

iPhone 15 получил алюминиевый корпус и пять вариантов расцветки корпуса. Смартфон получил новый дисплей с вырезом Dynamic Island и основную камеру на 48 мегапикселей. Подключается смартфон при помощи USB Type-C. Он выпускается в двух размерах: с экраном на 6,1 дюйма, а также на 6,7 дюйма.

Стоимость iPhone 15 с накопителем на 128 гигабайт составит 799 долларов. iPhone 15 Plus с увеличенным экраном начинается от 899 долларов.

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Также Apple представила iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Смартфоны получили титановый корпус и обновленную систему камер. Помимо того, вместо рычажка включения беззвучного режима смартфоны получили «умную» кнопку, на которую можно назначить разные действия, вроде запуска камеры.

iPhone 15 Pro будет стоить от 999 долларов, версия Pro Max — 1199.

Продажи всех новых устройств начнутся 22 сентября.

В Россию iPhone 15 официально поставляться не будет, так как Apple в марте 2022 года ввела ограничения в стране. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что в России новые смартфоны окажутся в течение недели после начала продаж.

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    Геннадий Сходненский
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