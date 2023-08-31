Назван срок появления iPhone 15 в России

Аналитик Кусков: iPhone 15 в России появится через неделю после старта продаж

Новый iPhone 15 может оказаться на российских прилавках спустя неделю после официального старта продаж. Так о сроках появления новинки в разговоре с «Лентой.ру» высказался генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он также рассказал, как изменится стоимость этих гаджетов.

Появятся достаточно быстро. Раньше компания Apple официально работала в России, Россия была в первой волне. Сейчас ряд игроков оформляют предзаказ, поэтому очевидно, что айфоны появятся в течение первой недели после официального выхода в продажу Денис Кусков генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily

«Сейчас айфоны идут из ОАЭ, Турции, Китая. Ценовые характеристики, конечно, радовать не будут по той причине, что сама модель будет подороже, потому что курс рубля не особо радует в последнее время и есть логистические издержки. Считаю, что в прошлые годы всегда с выходом нового айфона доля Apple на рынке увеличивалась, она доходила до 15-16 процентов. Сейчас в лучшем случае, я думаю, можно рассчитывать на 8-9 процентов», — сказал он.

Презентация новых продуктов Apple намечена на 12 сентября. Компания представит iPhone15, а также новое поколение умных часов Apple Watch, обновленные модели планшетов iPad, iPad Pro и iPad mini, новые версии операционных систем.

После начала специальной военной операции на территории Украины Apple официально ушла из России в знак протеста. Теперь техника корпорации идет в страну через параллельный импорт.