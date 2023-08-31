Назван срок появления iPhone 15 в России
Новый iPhone 15 может оказаться на российских прилавках спустя неделю после официального старта продаж. Так о сроках появления новинки в разговоре с «Лентой.ру» высказался генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он также рассказал, как изменится стоимость этих гаджетов.
Появятся достаточно быстро. Раньше компания Apple официально работала в России, Россия была в первой волне. Сейчас ряд игроков оформляют предзаказ, поэтому очевидно, что айфоны появятся в течение первой недели после официального выхода в продажу
«Сейчас айфоны идут из ОАЭ, Турции, Китая. Ценовые характеристики, конечно, радовать не будут по той причине, что сама модель будет подороже, потому что курс рубля не особо радует в последнее время и есть логистические издержки. Считаю, что в прошлые годы всегда с выходом нового айфона доля Apple на рынке увеличивалась, она доходила до 15-16 процентов. Сейчас в лучшем случае, я думаю, можно рассчитывать на 8-9 процентов», — сказал он.
Презентация новых продуктов Apple намечена на 12 сентября. Компания представит iPhone15, а также новое поколение умных часов Apple Watch, обновленные модели планшетов iPad, iPad Pro и iPad mini, новые версии операционных систем.
После начала специальной военной операции на территории Украины Apple официально ушла из России в знак протеста. Теперь техника корпорации идет в страну через параллельный импорт.