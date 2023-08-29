Названа дата презентации iPhone 15

Apple представит смартфоны серии iPhone 15 и другие устройства 12 сентября

Компания Apple анонсировала осеннюю презентацию iPhone и прочих продуктов и назвала дату мероприятия. Об этом сообщило несколько IT-изданий.

В частности, приглашения на мероприятие получили журналисты The Verge, MacRumors и Appleisnider. Также соответствующее объявление появилось на сайте компании. Согласно сообщению, мероприятие под названием Wonderlust («Жажда чудес») пройдет 12 сентября 2023 года.

Как и в 2022 году, презентация Apple состоится в «Театре Стива Джобса», который расположен в главном офисе корпорации Apple Park. Начало мероприятия и прямая трансляция на сайте компании запланированы на 20:00 по московскому времени. Ожидается, что в ходе презентации топ-менеджеры IT-гиганта представят смартфоны серии iPhone 15 и другие устройства.

Кроме того, Apple должна показать новое поколение умных часов Apple Watch, обновленные модели планшетов iPad, iPad Pro и iPad mini, новые версии операционных систем.

В начале августа журналисты издания 9to5Mac рассказали, что компания Apple анонсирует новые смартфоны серии iPhone 15, проведя заранее записанную на видео презентацию. Устройства должны поступить в продажу 22 сентября.