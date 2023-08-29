Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:31, 29 августа 2023Наука и техника

Названа дата презентации iPhone 15

Apple представит смартфоны серии iPhone 15 и другие устройства 12 сентября

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Компания Apple анонсировала осеннюю презентацию iPhone и прочих продуктов и назвала дату мероприятия. Об этом сообщило несколько IT-изданий.

В частности, приглашения на мероприятие получили журналисты The Verge, MacRumors и Appleisnider. Также соответствующее объявление появилось на сайте компании. Согласно сообщению, мероприятие под названием Wonderlust («Жажда чудес») пройдет 12 сентября 2023 года.

Как и в 2022 году, презентация Apple состоится в «Театре Стива Джобса», который расположен в главном офисе корпорации Apple Park. Начало мероприятия и прямая трансляция на сайте компании запланированы на 20:00 по московскому времени. Ожидается, что в ходе презентации топ-менеджеры IT-гиганта представят смартфоны серии iPhone 15 и другие устройства.

Кроме того, Apple должна показать новое поколение умных часов Apple Watch, обновленные модели планшетов iPad, iPad Pro и iPad mini, новые версии операционных систем.

В начале августа журналисты издания 9to5Mac рассказали, что компания Apple анонсирует новые смартфоны серии iPhone 15, проведя заранее записанную на видео презентацию. Устройства должны поступить в продажу 22 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Пригожина тайно похоронили в Петербурге. Как прощались с основателем ЧВК «Вагнер»?

    54-летняя Эвелина Бледанс показала грудь на видео и возмутила россиян

    Российский депутат с улыбкой скормил живых поросят волкам и попал на видео

    Россиянам раскрыли способы выбрать мужское нижнее белье

    Двух россиян госпитализировали из очага с сибирской язвой

    Стало известно о новой мирной инициативе по кризису в Нигере

    На Украине раскрыли планы по закупке беспилотников

    Врач развеял самые популярные мифы о геморрое

    Россиянин изнасиловал 19-летнюю девушку на базе отдыха

    Россиян предупредили об опасных болезнях во время отдыха на море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости