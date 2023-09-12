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20:41, 12 сентября 2023Наука и техника

Apple представила iPhone 15

Корпорация Apple представила iPhone 15 и другие новые устройства

Фото: Apple

Корпорация Apple представила линейку смартфонов iPhone 15 и другие новые устройства на ежегодной осенней презентации. Трансляция мероприятия доступна на сайте компании.

Смартфон получил такой же вырез вверху экрана Dynamic Island, как у прошлогодних iPhone 14 Pro. iPhone 15 выпускается в двух размерах — с экраном на 6,1 и 6,7 дюйма. Пиковая яркость дисплеев составляет 2000 нит. Смартфон выпускается в пяти цветах: розовый, черный, белый, желтый и светло-зеленый. Корпус смартфона выполнен из алюминия с закругленными гранями, спереди и сзади стекло.

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Смартфон имеет две камеры — стандартную и сверхширокоугольную. При этом основная камера имеет разрешение 48 мегапикселей и поддерживает цифровой двукратный зум. Аналогичный режим съемки уже демонстрировали в iPhone 14 Pro.

Как и предполагалось в утечках, смартфон теперь заряжается через порт USB-C, а не Lightning. Таким образом, теперь одним проводом можно заряжать iPhone, iPad и Macbook. К тому же, появилась обратная проводная зарядка — с помощью провода USB-C на Lightning можно заряжать AirPods и Apple Watch через iPhone.

Стоимость iPhone 15 составит 799 долларов, iPhone 15 Plus с увеличенным экраном — 899 долларов.

В марте 2022 года Apple заявила об уходе из России и ввела ограничения в стране. Полностью прекратились поставки новых устройств, а также ограничена работа Apple Pay. По оценкам аналитиков, новые устройства появятся в стране в течение недели после начала продаж.

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    Геннадий Сходненский
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